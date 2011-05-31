Die Welt: Россия в очередной раз оказалась на шаг впереди Европы и США

Автор публикации призывает США и НАТО сформировать конкретную антироссийскую стратегию.

Россия продолжает опережать другие страны, достраивая газопровод "Северный поток – 2" и усиливая свою мощь в Арктике. Об этом пишет Die Welt.

По словам автора статьи, журналиста Клеменса Вергина, в этом виноват президент Соединенных Штатов Джо Байден. Обозреватель уверен, что своими действиями американский лидер запутал союзников. Он до сих пор не знает, как можно противостоять строительству "Северного потока – 2". Вергин отметил, что Байден сначала говорил, что не собирается вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG, а затем все-таки ввел ограничения.

Обозреватель считает, что США не хотят портить отношения с Германией, а также не видят смысла вмешиваться в строительство газопровода, так как оно уже находится на стадии завершения.

Подобная ситуация происходит и в вопросах Арктики. Вергин полагает, что Белый дом не имеет понятия, как можно ответить России на увеличивающееся военное присутствие в этом регионе. Журналист призвал власти США и НАТО сформировать четкую стратегию действий против РФ, пока Запад вновь "все не проспал" .

Ранее Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России.

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