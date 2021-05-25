Володин назвал Россию "последним островом" демократии и свободы

В ЛДПР выступили с критикой проекта об ограничении избирательного права.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин назвал РФ "последним островом" демократии и свободы. Об этом депутат рассказал коллегам в рамках обсуждения на пленарном заседании законопроекта о ограничении избирательных прав у лиц, замеченных в экстремистском поведении. Документ раскритиковал сторонник ЛДПР Сергей Иванов. Володин указал на события, которые произошли в США 6 января. В тот день толпа сторонников Дональда Трампа собралась у здания Конгресса, после чего возникли беспорядки. Полиция привлекли к уголовной ответственности 500 человек. Им грозит тюремное заключение на срок от 15 до 25 лет.

Они пришли к Конгрессу, зашли в него, выразили свою позицию, свое мнение. И их обвинили по статье "внутренний терроризм". И мы говорим о том, что у нас нет демократии, свободы? И мы говорим о том, что у нас кого-то обижают? Вячеслав Володин, депутат ГД

Глава ГД напомнил, что Россия остается в мире последним островом демократии и свободы. Он призвал завершить разговоры и просто следить за тем, как развивается мир. При этом он напомнил, что строить жизнь на нашем "острове" предстоит депутатам. По мнению Володина, от его коллег зависит, будет ли "остров расширяться".

Володин предложил использовать опыт Москвы в ходе реновации жилья в регионах.

Видео: Государственная дума