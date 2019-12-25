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Володин предложил использовать опыт Москвы в ходе реновации жилья в регионах
Сегодня, 12:39
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Володин предложил использовать опыт Москвы в ходе реновации жилья в регионах

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Депутаты рассматривают возможность применения столичной программы в субъектах РФ.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин предложил использовать опыт Москвы в ходе реновации жилья в регионах. Такое заявление депутат сделал во время открытия выставки в нижней палаты парламента.

Правильно сегодня, исходя из опыта, который уже есть, рассмотреть возможность реализации аналогичных программ в регионах. Потому что проблема со старым жильем есть по всей стране. И, конечно, такой подход, как в столице нашей родины, может быть актуальным.

Вячеслав Володин, российский депутат

В первую очередь в ГД надеются предложить реновацию регионам-донорам. Сейчас депутаты занимаются анализом правоприменительной практики в области реновации в столичном регионе. Спикер напомнил, что в Москве около одного миллиона человек должны въехать в новое жилье. По мнению Володина, населению города такая программа нравится.

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Фото: Госдума России
 

Теги: вячеслав володин, госдума, жкх, регионы, реновация
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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