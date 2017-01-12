Почему петербуржцы любят покупать хрущевки со старыми трубами

От хрущевок планируют избавляться, но пока это происходит очень медленно.

Эксперт по недвижимости объяснил, почему у петербуржцев так популярны хрущевки, и почему некоторые предпочитаю их новостройкам.

Александр Гиновкер, эксперт агентства "Невский простор", рассказал "Невским Новостям" о том, что избавиться от хрущевок городу удастся еще не скоро, реновация происходит очень медленно. Пятиэтажки привлекают жителей прежде всего низкой ценой за квадратный метр. Дешевле недвижимость — только комната в коммуналке старого фонда. Важное преимущество также заключается в том, что квартира уже обжита. В тех домах, где проводился капитальный ремонт, здание и квартиры могут выглядеть прилично, в них удовлетворительные условия для жизни. Кроме того, около старых домов уже есть вся необходимая социальная инфраструктура и зеленые зоны.

Ранее Piter.TV рассказал о намывной территории Василеостровского района. Новостройки вляют на жизнь горожан, проживающих на "старой части" острова.

Фото: Piter.TV