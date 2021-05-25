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Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России

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Глава РФ призвал сохранять высокую боеготовность для ВС РФ.

Российский президент Владимир Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады страны. Об этом глава государства заявил на заседании с руководством оборонного ведомства и главами предприятий ОПК. Политик напомнил, что в прошлом году все плановые мероприятия в армии и на флоте были выполнены, несмотря на сложные эпидемиологические условия.

В прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме.

Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер указал на то, что около государственных границ РФ и в мире существуют постоянные риски, которые требуют высокой боевой готовности Вооруженных сил.

В МИД России обвинили США в планах развернуть новое ядерное вооружение.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, минобороны, опк, ядерная триада
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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