Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России

Глава РФ призвал сохранять высокую боеготовность для ВС РФ.

Российский президент Владимир Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады страны. Об этом глава государства заявил на заседании с руководством оборонного ведомства и главами предприятий ОПК. Политик напомнил, что в прошлом году все плановые мероприятия в армии и на флоте были выполнены, несмотря на сложные эпидемиологические условия.

В прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер указал на то, что около государственных границ РФ и в мире существуют постоянные риски, которые требуют высокой боевой готовности Вооруженных сил.

В МИД России обвинили США в планах развернуть новое ядерное вооружение.

Видео: kremlin.ru