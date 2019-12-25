В МИД России обвинили США в планах развернуть новое ядерное вооружение

Госдеп США обнародовал доклад, в данных которого МИД России усомнился.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон умалчивает о своих планах по развертыванию нового ядерного вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в США опубликовали доклад "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения". По словам Захаровой, в этом документе авторы умалчивают о планах Белого дома развернуть новое ядерное вооружение, а также не указывается тот факт, что НАТО приближается к границам РФ, что может нарушить евробезопасность.

Также Захарова отметила, что в данном докладе пытаются обвинить РФ в нарушении договора 1991-1992 годов, который не позволяет стране разворачивать нестратегическое ядерное оружие.

Претензии США к России по контролю над вооружениями не имеют под собой реальных оснований и служат прикрытием для деструктивных действий самого Вашингтона. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее в США заявили, что новые вооружения России меняют характер ее ядерного комплекса.

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