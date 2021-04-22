В МИД ответили на требования Запада по Навальному

Захарова призвала Запад обратить внимание на внутренние проблемы.

В российском МИД ответили на требования Запада по Алексею Навальному. В эфире радиостанции "Вести FM" официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что иностранцы требуют от властей РФ предоставить осужденному оппозиционеру медиков вне системы ФСИН. Чиновница призвала коллег требовать доступа к врачам у себя. В качестве примера она привела состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому требуется срочная помощь.

У меня вопрос: если вы так озабочены состоянием его здоровья и увязываете его с якобы имевшим место отравлением химоружием, будьте добры, предоставьте российской стороне все материалы по тому, что же с ним произошло - медицинские справки об анализах и так далее. До сих пор этого сделано не было. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что в ЕС ранее заявили об обеспокоенности здоровьем Алексея Навального. США вновь призвали обеспечить доступ независимых врачей к российскому оппозиционеру в колонию. Это заявление чиновники сделали после того, как омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о визите к осужденному четырех гражданских врачей. Комиссия заключила, что состояние здоровья фигуранта дела "Ив Роше" не несет серьезных опасений.

Захарова: МИД РФ расскажет чешскому послу, что последует за дальнейшими действиями Праги.

Фото и видео: YouTube / Соловьев LIVE