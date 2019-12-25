В МИД РФ заявили, что Вашингтон обязан прокомментировать эту ситуацию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась, что США не прокомментировали ситуацию с послом Джоном Салливаном. Чиновница обратила внимание на то, что американское посольство не может найти времени для того, чтобы разъяснить ситуацию с отъездом собственного посла, поэтому журналисты вынуждены обращаться за ответами к российским дипломатам.

Они формулируют вопрос, я бы сказала, иезуитски: информировали ли нас американцы о планах своего посла. Я понимаю, почему западные журналисты должны вот так выкручиваться, таким образом переставлять слова и находить формулировки и задавать этот вопрос нам. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что ни пресс-служба американского посольства в Москве, ни Белый дом, ни Государственный департамент не выделили ни полминуты времени на то, чтобы прокомментировать то, что "они комментировать обязаны".

Посол США в России покинет Москву для консультаций в Вашингтоне.

Фото: МИД России