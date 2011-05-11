Посол США в России покинет Москву для консультаций в Вашингтоне

Джон Салливан вернется через несколько недель.

Посол США в России Джон Салливан покинет Москву для дальнейших консультаций в Вашингтоне. Об этом информирует портал Axios со ссылкой на источники.

Ранее СМИ сообщали, что Салливан придерживается позиции, что российские власти должны "заставить его уехать", в случае если они хотят, чтобы он покинул Москву.

По обновленной информации издания, Салливан вернется в США для встречи с семьей и представителями Белого дома. Отметим, что у него не было возможности консультации с тех пор, как "он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока".

Также сообщается, что Салливан вернется обратно в Россию в ближайшие недели.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва порекомендовала Салливану отправиться на родину для проведения консультация с вышестоящим руководством. Это необходимо для анализа ситуации.

Ранее советник Байдена пригрозил России последствиями в случае смерти Алексея Навального.

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