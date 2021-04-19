Советник Байдена пригрозил России последствиями в случае смерти Алексея Навального

О конкретных последствиях он отказался говорить публично.

Советник президента США Джек Салливан заявил, что России стоит ожидать последствий в случае смерти Алексея Навального. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Про какие-то конкретные меры Салливан отказался говорить публично. По его словам, США пришли к выводу, что данный вопрос следует решать с российскими властями "напрямую по дипломатическим каналам".

Мы разговаривали с российским правительством насчет того, что происходит с Навальным. Мы сообщили что будут последствия, если Навальный умрет. Джек Салливан, советник президента США

Напомним, Навальный объявил голодовку с требованием пустить к себе приглашенного врача. Адвокат оппозиционера ранее заявила, что у него проблемы с ногой и спиной. Врачи ИК-2, где отбывает наказание Алексей Навальный, называют его здоровье удовлетворительным и стабильным.

Ранее Кадыров призвал администрацию ИК-2 не выдавать Коран Навальному.

Видео: YouTube / CNN International