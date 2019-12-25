Региональные депутаты потребовали допустить медиков к Алексею Навальному

Открытое обращение подписали 11 депутатов.

Депутаты законодательных собраний РФ опубликовали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовали допустить к Алексею Навальному врачей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Всего обращение подписали 11 парламентариев. По их словам, происходящее сейчас с оппозиционером в колонии можно расценивать как "покушение на жизнь политического деятеля". Депутаты потребовали немедленно допустить врачей к Навальному.

Обращение подписали парламентарии Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник, заксобрания Республики Карелия Эмилия Слабунова, Мосгордумы Дарья Беседина, Евгений Бунимович, Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Ступин и Михаил Тимонов, а также Псковского областного собрания депутатов Артур Гайдук и Лев Шлосберг.

Накануне СМИ сообщали, что более 70 деятелей культуры подписали открытое письмо президенту РA с просьбой обеспечить Навальному медицинскую помощь. Его лечащий врач сообщила о почечной недостаточности и вероятности остановки сердца.

Ранее Кадыров призвал администрацию ИК-2 не выдавать Коран Навальному.

Фото: Instagram / @navalny