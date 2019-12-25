Навальный намерен подать в суд на руководство ИК-2 из-за Корана

У оппозиционера изъяли все книги, которые он взял с собой в колонию, для проверки на экстремизм.

Алексей Навальный намерен подать в суд на исправительную колонию №2 во Владимирской области, где он отбывает наказание. Об этом сообщается в публикации в его Instagram. Он обвинил руководство учреждения в отказе предоставить ему священную книгу мусульман.

В посте говорится, что когда Навальный приехав в колонию, он взял с собой некоторое количество книг. Среди которых был Коран. Но их забрали, чтобы проверить содержимое литературы на экстремизм. Это может занять три месяца

Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка. из Instagram Алексея Навального

Отмечается, что Навальный написал заявление начальнику ИК-2 и намерен подать на него в суд.

Ранее Песков исключил создание каких-либо особых условий для Навального в колонии.

Фото: Instagram/ navalny