В Госдуме предложил ввести уголовное наказание за порчу Библии и Корана

Эксперт прокомментировал инициативу, предложенную депутатом Алексеем Журавлевым.

Депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев предложил ввести на территории страны уголовное наказание за порчу Библии и Корана. Соответствующее предложение журналистам телеканала "360" прокомментировал елигиовед и эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак. Специалист полагает, что такая мера поможет властям избежать внутри страны европейского влияния. Он пояснил, что в этом регионе "разного рода извращения давно уже стали частью нормы". Он заметил, что в расследовании по делам об оскорблении чувств верующих важно четко определить, следует ли считать сожжение книги умышленным действием или нет.

Человек может сказать, что это обычная книга, которую он по какой-то причине решил сжечь. Либо обвиняемый попросту придерживается антирелигиозных взглядов. Подобных признаков может быть бесчисленное количество. Юрий Табак, эксперт

Религиовед добавил, что в России есть люди, которые занимают нейтральную позицию по подобным акциям сожжения. Однако остальные видят в этом деянии провокацию и оскорбление чувств верующих. Юрий Табак полагает, что с с учетом опасности общественного деяния властям имеет смысл ввести запрет на публичное и демонстративное сожжение религиозных книг. Он добавил, что у себя дома граждане могут жечь все то, что сами захотят, так как речь идет о личном деле на собственном пространстве.

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Фото: Piter.tv