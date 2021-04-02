СМИ: Появилось видео с Навальным из колонии во Владимире

В кадре оппозиционер вел диалог с сотрудником колонии.

Появилось видео с Алексеем Навальным из исправительной колонии во Владимирской области. Ролик распространился по социальным сетям. Запись размещена телеканалом Life. На ней отмечается, что съемка произведена 26 марта.

В кадре показано, что сотрудник ИК-2 останавливает в жилом блоке российского оппозиционера и учредителя Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом РФ в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента). Навальный прогуливался по территории с кружкой чая в руках. В ходе разговора сотрудник колонии делает заключенному замечание по поводу его внешнего вида. Фигурант дела "Ив Роше" застегивает не своей арестантской робе пуговицу.

Напомним, что 24 марта появились сообщения об ухудшении здоровья Алексея Навального. В региональном управлении ФСИН объяснили, что считают состояние заключенного удовлетворительным.

Мария Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения.

Видео: TG / LIFE SHOT