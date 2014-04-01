Мария Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения

Общественница рассказала информацию, которую получила от руководства ИК-2.

Мария Бутина сообщила об отказе Алексея Навального от предложенного лечения. Об этом общественница рассказала журналистам после того, как посетила руководство ИК-2 во Владимирской области, в котором содержится заключенный. В исправительной колонии ей заявили, что фигуранта дела "Ив Роше" не раз осматривали врачи и вывозили на осмотр в местную больницу. Однако пациент отказался от предложенного лечения.

Я пообщалась с руководством колонии. Мне сказали, что Навальный неоднократно отказывался от предложенного лечения. Он проходил обследование у фельдшера в колонии, его осматривали приглашенные врачи, вывозили в областную больницу и делали МРТ. Мария Бутина, общественница

Бутина объяснила, что в соответствии с российским законодательством, в колонию личных врачей к Навальному не пустят. Заключенный отказался принимать назначенный ему "Диклофенак", так как посчитал, что от препарата у него поднимается давление. Активистка не исключила, что оппозиционера могут заставить есть принудительно, если он не откажется от голодовки.

Фото: Telegram/Baza