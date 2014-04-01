Навальный устроил голодовку в тюрьме

Главное требование – пропустить к нему врача.

В среду, 31 марта, на странице Алексея Навального в Instagram появился пост-послание, в котором оппозиционер рассказал о своем самочувствии и последних новостях из тюрьмы.

Политик рассказал, что за последние три недели из книг ему дали только Библию. Помимо этого ухудшается проблема с ногами.

Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает. Навальный

Врача, как отмечает оппозиционер, к нему не пускают и не оказывают никакой медицинской помощи.

А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka "козлы") запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: "Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет" сообщил политик.

Поэтому Алексей Навальный решил устроить голодовку, с требованием пустить приглашенного врача.

Ранее мы писали, что Кремль отказался реагировать на обращение жены Навального.

Фото: instagram.com/navalny/