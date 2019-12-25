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Губернатор Ленобласти наградил школьников за видеоклипы о борьбе с коррупцией
Сегодня, 12:34
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Губернатор Ленобласти наградил школьников за видеоклипы о борьбе с коррупцией

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В школах Ленобласти продолжают готовить борцов с коррупцией.

В Ленинградской области подвели итоги сразу двух конкурсов, проходивших в школах региона и посвященных борьбе с коррупцией. Первый конкурс назывался "Мы за честную Россию без коррупции", его участниками были школьники, второй - "Школа – территория антикоррупционного просвещения", он предназначался для педработников. 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко наградил детей грамотами; школы, представившие 7 лучших видеоработ, получили профессиональное видеооборудование. Педработники, представившие на конкурс лучшую антикоррупционную практику, получат премию в размере 100 тысяч рублей.

Ранее команда оппозиционного политика Алексея Навального выпустила новое видео с расследованием о главе Ростуризма Зарине Догузовой - в нем содержатся данные, достаточные для проверки на предмет коррупции. Премий данное видео не получило. 

Фото: Piter.TV

Теги: борьба с коррупцией, видеоролики, глава ростуризма, дрозденко, конкурс в школе, ленобласть, навальный, просветительская деятельность
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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