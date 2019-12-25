Губернатор Ленобласти наградил школьников за видеоклипы о борьбе с коррупцией

В школах Ленобласти продолжают готовить борцов с коррупцией.

В Ленинградской области подвели итоги сразу двух конкурсов, проходивших в школах региона и посвященных борьбе с коррупцией. Первый конкурс назывался "Мы за честную Россию без коррупции", его участниками были школьники, второй - "Школа – территория антикоррупционного просвещения", он предназначался для педработников.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко наградил детей грамотами; школы, представившие 7 лучших видеоработ, получили профессиональное видеооборудование. Педработники, представившие на конкурс лучшую антикоррупционную практику, получат премию в размере 100 тысяч рублей.

Ранее команда оппозиционного политика Алексея Навального выпустила новое видео с расследованием о главе Ростуризма Зарине Догузовой - в нем содержатся данные, достаточные для проверки на предмет коррупции. Премий данное видео не получило.

Фото: Piter.TV