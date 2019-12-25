Соратники Навального пожаловались в СК на главу Ростуризма

Зарина Догузова, как утверждается в расследовании команды Алексея Навального и жалобе в СК, скрывает свои доходы и злоупотребляет полномочиями.

Команда оппозиционного политика Алексея Навального, известного своими расследованиями коррупционных преступлений в высших эшелонах российской власти, направила жалобу в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность героини их последнего материала - главы Ростуризма Зарины Догузовой. Согласно предоставленным в расследовании данным, 36-летняя глава туристического ведомства, возглавившая его в 2019 году после неприметной работы в пресс-службе правительства и PR-управлении президентской администрации, владеет элитной квартирой в центре Москвы как "нуждающаяся" и при этом располагает незадекларированными огромными доходами, среди которых одни лишь траты на гардероб превышают кадастровую стоимость квартиры в 30 миллионов рублей.

Несоответствие доходов и расходов, неправомерное получение "социального" жилья в элитном доме, изначально предназначавшегося для очередников, и сокрытие данных о квартирах, розданных чиновникам, из Росреестра, и стали основаниями для жалоб в СК.

Согласно налоговой декларации Догузовой за 2019 год, ее доход составил 1,7 миллиона рублей, а в 2020 год указан доход в 3,6 миллиона рублей.

Одним из последних расследований команды Навального было обнаружение "Дворца Путина" под Геленджиком.