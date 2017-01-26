Экспресс-маршруты до Пулково перевезли за два месяца около 2 млн пассажиров

В автобусах есть стеллажи для багажа, пассажирские сидения повышенной комфортности, принтеры для печати посадочных талонов.

Экспресс-маршруты №№39, 39Э и 82Э перевезли до аэропорта Пулково 1,9 млн пассажиров, что на 50 тыс. человек больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга 3 июля.

В автобусах есть стеллажи для багажа, пассажирские сидения повышенной комфортности, принтеры для печати посадочных талонов, медиакомплексы с информацией о перелетах и схеме стоек регистрации, а также Wi-Fi.

Все виды проездных доступны для покупки в киоске по продаже билетов, размещенном на привокзальной площади аэропорта в терминале прилета непосредственно у автобусной остановки. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург закупит 120 новых автобусов.

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"