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Экспресс-маршруты до Пулково перевезли за два месяца около 2 млн пассажиров
Сегодня, 15:51
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Экспресс-маршруты до Пулково перевезли за два месяца около 2 млн пассажиров

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В автобусах есть стеллажи для багажа, пассажирские сидения повышенной комфортности, принтеры для печати посадочных талонов.

Экспресс-маршруты №№39, 39Э и 82Э перевезли до аэропорта Пулково 1,9 млн пассажиров, что на 50 тыс. человек больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга 3 июля. 

В автобусах есть стеллажи для багажа, пассажирские сидения повышенной комфортности, принтеры для печати посадочных талонов, медиакомплексы с информацией о перелетах и схеме стоек регистрации, а также Wi-Fi. 

Все виды проездных доступны для покупки в киоске по продаже билетов, размещенном на привокзальной площади аэропорта в терминале прилета непосредственно у автобусной остановки. 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург закупит 120 новых автобусов. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

Теги: автобусы, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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