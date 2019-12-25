Петербург закупит 120 новых автобусов

Сумма контракта установлена на уровне 3,7 миллиарда рублей.

Власти Петербурга объявили о намерении приобрести 120 автобусов большой вместимости, выпуск которых датируется не раньше 2025 года. Официальная информация об этом размещена 27 июня на портале государственных закупок. Повторное объявление конкурса состоялось после отклонения всех заявок, представленных участниками первой закупки.

Закупщиком выступает СПб ГУП "Пассажиравтотранс". Сумма контракта установлена на уровне 3,7 миллиарда рублей. Технические характеристики приобретаемых автобусов предполагают перевозку не менее 155 пассажиров одновременно, длина автобуса не должна превышать 18,7 метра, ширина — 2,5 метра.

Ранее аналогичный тендер публиковался в первых числах июня. Планировалось, что первые двадцать крупногабаритных автобусов поступят в эксплуатацию уже в сентябре, а последующие партии будут поступать поэтапно до конца текущего года. Однако первая процедура закупки завершилась неудачей из-за отказа всех претендентов соответствовать требованиям организаторов.

В мае сообщалось, что администрация города намерена расширить автобусный парк ГУПа "Пассажиравтотранс" в 2025 году дополнительными машинами, включая электробусы. Предположительно, поставки автотехники планируется осуществлять порциями по 20 единиц каждая.

Ранее мы сообщили о том, что станцию метро "Парк Победы" закрыли на реконструкцию 29 июня.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга (архив)