Станцию метро "Парк Победы" закроют на реконструкцию 29 июня

Ремонт завершится в 2027 году.

Станция метро "Парк Победы" 29 июня с шести утра закрывается на реконструкцию. При этом, в ночь празднования "Алых Парусов", с 28 на 29 июня, станция будет осуществлять работу наряду с другими станциями метрополитена. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

На время ремонта станции "Парк Победы" в целях обеспечения подвоза пассажиров к соседним станциям метро линии 2 "Электросила" и "Московская" в будние дни будет усилено движение общественного транспорта.

Инфографика: Комитет по транспорту

До ближайших станций метрополитена следуют 6 автобусных маршрутов: № 3, 26, 50, 226, 263, 281 и два трамвайных маршрута № 29, 45. Совокупный плановый интервал движения в часы пиковых нагрузок составляет 1-2 минуты.

Для улучшения транспортной доступности новых жилых кварталов на Кузнецовской улице троллейбусный маршрут № 26 изменит трассу. Троллейбусы будут следовать по пр. Космонавтов и Кузнецовской ул. Для удобства пассажиров появятся новые остановки: на Кузнецовской ул. у пр. Космонавтов (в сторону Московского пр.) и у пр. Юрия Гагарина (в сторону пр. Космонавтов).

С 30 июня на участке трамвайного маршрута № 29 от Трамвайного парка № 1 до пр. Юрия Гагарина будет организовано дополнительное движение трамваев по маршруту № 29В с обеспечением планового интервала движения в часы пиковых нагрузок не более 6 минут.

Реконструкция метро "Парк Победы" будет завершена в 2027 году. На станции будет полностью обновлена гидроизоляция наклонного хода, заменены эскалаторы, возведен новый вестибюль, отвечающий современным требованиям.

Фото: Piter.tv