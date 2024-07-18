В Петербурге в ночь на "Алые паруса" будет работать транспорт

Организуют работу девяти маршрутов с интервалом движения 30 минут.

В Петербурге в ночь на праздник выпускников "Алые паруса", 29 июня, будут работать наземный общественный транспорт и метрополитен. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Организуют работу девяти маршрутов с интервалом движения 30 минут. Станут доступными шесть автобусов (№№2, 4, 74, 193, 239, 271), два троллейбуса (№№23, 46) и трамвай №55.

Кроме того, в ведомстве предупредили об ограничениях для автомобилистов. До 5 июля запретят остановку на 64 участках, а 25, 27 и 28 июня – на 10 участках. С 26 по 30 июня перекроют проезд более чем на 120 участках и Дворцовом, Благовещенском, Троицком, Тучковом, Литейном и Биржевом мостах. С полным перечнем ограничений получится ознакомиться на официальном сайте комитета по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что на "Алые паруса" в 2025 году Петербург ожидает 75 тыс. выпускников.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга