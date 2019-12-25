В Петербурге запустят новый трамвай на время реконструкции станции метро "Парк Победы"

С 30 июня трамвай № 29В будет ходить по будням от Трамвайного парка № 1 по Московскому проспекту, Авиационной улице и проспекту Юрия Гагарина.

ГУП "Горэлектротранс" рассказал, какой трамвай будет возить пассажиров во время закрытия на ремонт станции метро "Парк Победы". Это будет маршрут № 29В, сказано в пресс-релизе предприятия.

С 30 июня трамвай № 29В будет ходить по будням от Трамвайного парка № 1 по Московскому проспекту, Авиационной улице и проспекту Юрия Гагарина. Обслуживать маршрут будут четыре односекционных трамвая ЛМ-68М3. Они будут ходить с 5:38 до 20:58 с интервалом в часы пик около 14 минут. Суммарный интервал с маршрутом № 29 составит 6 минут.

Для запуска трамвая недавно был проведен ремонт поворота трамвайного пути с Московского проспекта на Авиационную улицу: повышена износостойкость путей и снижен уровень шума. Здесь же курсируют трамваи № 29 и № 45.

Фото: Piter.tv