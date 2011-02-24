Енотам Молли и Фунтику из Ленинградского зоопарка подали угощения под ягелем

Хотя многие считают, что ягель употребляют только олени, на самом деле этот северный лишайник играет важную роль в обогащении среды обитания животных.

Сегодня сотрудники Ленинградского зоопарка устроили развлечение для своих подопечных — енотов-полоскунов Молли и Фунтика. Специально для них приготовили емкости, заполненные сверху донизу ягелем, внутри которого оказались скрытыми вкуснейшие деликатесы.

Хотя многие считают, что ягель употребляют только олени, на самом деле этот северный лишайник играет важную роль в обогащении среды обитания животных. Он стимулирует исследовательское поведение и создает дополнительную стимуляцию чувств.

Еноты сразу включились в активную охоту за лакомствами, методично проверяя каждую ямочку, нюхая и раскапывая пушистую массу. Они с энтузиазмом искали добычу, внимательно осматривая каждый уголок, находя и наслаждаясь найденными вкусностями.

Такое занятие идеально имитирует природное поведение енотов, которые в естественной среде регулярно заняты раскопками и исследованиями окружающего мира. Занятие с ягелем не только развлекает животных, но и помогает поддерживать их активность, удовлетворяет любопытство и способствует хорошему самочувствию.

Ранее мы сообщили о том, что матери семейства белоруких гиббонов Габине в Ленинградском зоопарке исполнился 21 год.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка