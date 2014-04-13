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Матери семейства белоруких гиббонов Габине в Ленинградском зоопарке исполнился 21 год

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Габина прибыла в Петербург в 2010 году из чешского зоопарка города Пльзень.

В Ленинградском зоопарке 26 июня 21 год исполнился матери семейства белоруких гиббонов Габине. Сотрудники учреждения пожелали ей крепкого здоровья, солнечных дней, вкусной еды и послушных детей. 

Имениннице подготовили замороженный торт с греческим йогуртом и фруктами и ягодами. Габина первой подошла к "праздничному столу". 

Сразу отвечаем на вопрос: нет, гиббоны не заболеют. Мороженое – это отличное обогащение среды обитания. Приматам очень нравится выковыривать разные вкусности из льда. К тому же такое холодное угощение питомцам дают нечасто. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Габина прибыла в Петербург в 2010 году из чешского зоопарка города Пльзень. С Персеем они сразу образовали пару, у них пятеро детей. 

Ранее на Piter.TV: северные олени из Ленинградского зоопарка сбрасывают зимнюю "шубу". 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: день рождения, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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