Матери семейства белоруких гиббонов Габине в Ленинградском зоопарке исполнился 21 год

Габина прибыла в Петербург в 2010 году из чешского зоопарка города Пльзень.

В Ленинградском зоопарке 26 июня 21 год исполнился матери семейства белоруких гиббонов Габине. Сотрудники учреждения пожелали ей крепкого здоровья, солнечных дней, вкусной еды и послушных детей.

Имениннице подготовили замороженный торт с греческим йогуртом и фруктами и ягодами. Габина первой подошла к "праздничному столу".

Сразу отвечаем на вопрос: нет, гиббоны не заболеют. Мороженое – это отличное обогащение среды обитания. Приматам очень нравится выковыривать разные вкусности из льда. К тому же такое холодное угощение питомцам дают нечасто. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Габина прибыла в Петербург в 2010 году из чешского зоопарка города Пльзень. С Персеем они сразу образовали пару, у них пятеро детей.

Ранее на Piter.TV: северные олени из Ленинградского зоопарка сбрасывают зимнюю "шубу".

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка