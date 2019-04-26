Кремль отказался реагировать на обращение жены Навального

В Кремле посоветовали обратиться во ФСИН.

Кремль отказался реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту Владимиру Путину.

Накануне Юлия Навальная обратилась к президенту России с призывом освободить из колонии ее мужа, который сообщил о проблемах со здоровьем. Результаты обследования показывают, что состояние здоровья Навального "удовлетворительное", а жалоб на него не поступало, сообщила пресс-служба УФСИН по области.

Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ, безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ. Но еще раз повторяю, в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Напомним, что Навальный отбывает наказание в колонии общего режима ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. 2 февраля состоялось заседание Симоновского суда. Оппозиционеру заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и отправили его под стражу. Затем суд отклонил апелляцию адвокатов Навального. При этом, срок реального заключения сократили на полтора месяца – до двух лет шести месяцев и двух недель.

Ранее Чулпан Хаматова и Лия Ахеджакова обратились к главе ФСИН из-за здоровья Алексея Навального.

Фото: Instagram/ @navalny