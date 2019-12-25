РКН потребовал от Apple и Google удалить связанное с ФБК* приложение

Роскомнадзор потребовал от компаний Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение "Навальный", связанное с признанной на территории РФ иноагентом и запрещенной НКО "Фонд борьбы в коррупцией". Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В РКН заявили, отказ в удалении приложения может быть рассмотрен как вмешательство компаний в российские выборы. Ранее им были направлены обращения ведомства на основании требования Генпрокуратуры РФ.
Непринятие мер является нарушением российского законодательства, влечет административную ответственность, а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в РФ выборы.
из сообщения РКН
Кроме того, в ведомстве отметили за организацию и участие в деятельности экстремистских и запрещенных на территории России организаций предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 282.2 Уголовного кодекса РФ.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность своего перехода в Государственную Думу.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все