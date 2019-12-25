Лавров оценил возможность своего перехода в Госдуму

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ответил на вопрос о возможном переходе на работу в Государственную Думу. В рамках выступления в МГИМО, спикер уточнил, что не будет гадать относительно результатов предстоящих парламентских выборов. Таким образом он прокомментировал свое будущее в качестве депутата.
Я не буду гадать по поводу результатов выборов в Госдуму РФ.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Напомним, что Сергей Лавров идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". В перечень также попали министр обороны Сергей Шойгу, главный рач 40 больницы в Коммунарке Денис Проценко, омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.
Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах.
Фото: МИД России
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