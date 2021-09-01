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Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курилах

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Глава МИД РФ оценил использование возможностей Японии в регионе.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнеров на Курильских островах. Об этом чиновник заявил в рамках встречи с профессорским составом и учащимися МГИМО. Спикер отметил, что льготы будут касаться хозяйственной деятельности.

Объявлены скоро будут новые льготы для иностранных партнеров, которые на этой части РФ будут готовы работать вместе с нами. Я думаю, что интерес будет проявляться вполне конкретный.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт считает, что японские коллеги в полной мере не пользуются теми возможностями, которые имеют благодаря РФ.

Лавров: современные технологии не заменят дипломатию.

 

Видео: Youtube/МГИМО

Теги: курилы, курильские острова, мгимо, мид, сергей лавров, япония
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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