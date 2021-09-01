Лавров: современные технологии не заменят дипломатию

Глава МИД РФ назвал основной инструмент в международных переговорах.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что современные технологии не заменят дипломатию в качестве главного инструмента ведения международных дел. Об этом министр сообщил в рамках выступления в МГИМО.

Никакая машина человека заменить не в состоянии. Классическая дипломатия сохранит свое значение. Как только возникает какая-то серьезная проблема, обязательно нужно встречаться и стараться договориться. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник объяснил, что использование современных технологий при организации крупных международных мероприятия позволяет экономить время. Многие вещи получается проводить и уточнять в онлайн-режиме. Такой формат Лавров считает лучшим по сравнению с телефонными переговорами, так как дипломат может видеть лицо собеседника.

Лавров прокомментировал заявления Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе.

Видео: Youtube/МГИМО