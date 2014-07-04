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Лавров прокомментировал заявления Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе
Сегодня, 11:41
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Лавров прокомментировал заявления Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе

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Глава МИД РФ оценил словесную эквилибристику Киева.

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" газе. В рамках выступления в МГИМО чиновник уточнил, что Киев упражняется в словесной эквилибристике, а высказывания властей на исторические темы делаются "не от большого ума".

То считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Зеленский попросил у США гарантий после достройки "Северного потока — 2".

Фото: МИД России

Теги: владимир зеленский, газ, мгимо, мид, сергей лавров
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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