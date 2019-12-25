Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире

Он призвал принять меры, чтобы РФ не смогла использовать газ в "качестве оружия".

Президент Украины Владимир Зеленский считает российский газ самым грязным в мире. Об этом он сказал в ходе переговоров с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхольм, сообщается на официальном сайте главы государства.

По словам Зеленского, в настоящее время необходимо принять меры, чтобы Россия не смогла использовать голубое топливо в "качестве оружия"

Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций. Владимир Зеленский, президент Украины

Кроме того, глава государства призвал начать консультации между Украиной, США и ФРГ, в ходе которых будут обсуждаться вопросы о сохранении украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Напомним, Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 31 августа. Сегодня он проведет переговоры с Байденом, а также отправится в Калифорнию для встречи с бизнесменами. Ожидается, что украинские и американские чиновники подпишут ряд документов о сотрудничестве.

Ранее Зеленский попросил у Соединенных Штатов гарантий после достройки "Северного потока - 2".

Фото: president.gov.ua