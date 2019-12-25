Зеленский попросил у США гарантий после достройки "Северного потока — 2"

Этот вопрос президент Украины затронет на встрече с Джо Байденом.

Украинский президент Владимир Зеленский попросил у США гарантий после достройки российского газопровода "Северный поток — 2". Слова главы государства привели местные журналисты из издания "Укринформ". Политик заметил, что Киев рассчитывает на определенные гарантии и после вывода проекта трубопровода в эксплуатацию.

Если достроят, то мы еще поборемся, как он будет работать… Если работать будет, то обсудим конкретные вещи и гарантии.... Я имею в виду санкции. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что украинский лидер находится с рабочим визитом в США. Накануне политик встретился с руководителем Пентагона. Сегодня (1 сентября) у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом. Основной темой станет вопрос мирного урегулирования конфликта на Донбассе с привлечением сил Вашингтона. Второй важной темой Киев считает реализацию "Северного потока-2" и гарантии для Украины в области энергетической безопасности.

Байден и Зеленский не будут проводить совместную пресс-конференцию.

Фото: Facebook / Офіс Президента України