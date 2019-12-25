Байден и Зеленский не будут проводить совместную пресс-конференцию

Такого пункта нет в расписании американского лидера.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, однако, совместная пресс-конференция не состоится. Это следует из расписания американского лидера, обратило внимание агентство "РИА Новости".

Согласно расписанию Байдена, на встрече с Зеленским он подтвердит "поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму". Кроме того, лидеры государств обсудят вопросы энергобезопасности и проведения реформ на Украине. После глава США проведет еженедельный экономический брифинг.

Напомним, Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 31 августа. Сегодня он проведет переговоры с Байденом, а также отправится в Калифорнию для встречи с бизнесменами. Ожидается, что украинские и американские чиновники подпишут ряд документов о сотрудничестве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты могут побудить Зеленского к реализации Минских договоренностей. Он подчеркнул, Россия не намерена вмешиваться в отношения США и Украины. По словам Пескова, встреча лидеров этих государств не несет риски для отношений РФ с США и Украиной.

Фото: president.gov.ua