Песков: Байден может подтолкнуть Зеленского к реализации Минских договоренностей

По его словам, Кремль не видит каких-либо рисков для отношений Москвы и Вашингтона в переговорах глав Украины и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты могут побудить главу Украины Владимира Зеленского к реализации Минских договоренностей. Его слова передает "РИА Новости".

В настоящее время украинский лидер находится с рабочим визитом в США. 1 сентября у него запланирована встреча с американским коллегой Джо Байденом. Ожидается, что одной из тем переговоров станет мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, что побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля подчеркнул, Россия не намерена вмешиваться в отношения Соединенных Штатов и Украины. По словам Пескова, встреча лидеров этих государств не несет риски для отношений РФ с США и Украиной.

Напомним, Зеленский пробудет в Соединенных Штатах 31 августа и 1 сентября. В течение рабочей поездки он также посетит Калифорнию для встречи с бизнесменами. Ожидается, что украинские и американские чиновники подпишут ряд документов о сотрудничестве.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что граждане России в ДНР и ЛНР имеют полное право голосовать на выборах в Государственную Думу.

Фото: kremlin.ru