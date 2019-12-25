Сергей Лавров призвал обеспечить права соотечественников на Украине.

Граждане России в ДНР и ЛНР имеют полное право голосовать на выборах в Госдуму РФ. Такое заявление на встрече с представителями национально-культурных объединений сделал лава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он заметил, что на территории самопровозглашенных республик Донбасса есть наши соотечественники, а обязанность Москвы обеспечить их права. В том числе речь идет и о праве голосования.

Что касается Донецкой и Луганской народных республик, то там живут наши граждане. Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства - предоставить им такую возможность. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник напомнил, что Украине нет нужды "обижаться" на то, что РФ обеспечивает права для своих граждан. Он напомнил, что около 300 тысяч граждан Украины имеют венгерское гражданство, еще 300 тысяч - румынское, а 200 тысяч - болгарские паспорта. Эти люди также имеют право участвовать в выборах, которые соответственно проводятся в Венгрии, Румынии и Болгарии.

Лавров рассказал о провокациях против России перед выборами в Госдуму.

Фото: МИД России