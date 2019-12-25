Глава Украины проведет в США несколько дней.

Украинские президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. Об этом политик написал в собственном Instagram-аккаунте. В деловой поездке главу государства сопровождает его супруга - Елена Зеленская. Уже 1 сентября лидер страны должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом.

Зеленский и первая леди прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы украинского государства в США по приглашению президента Байдена. В повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. пресс-служба офиса президента Украины

Напомним, что посол Украины в США Оксана Маркарова заявила прессе о том, что Владимир Зеленский пробудет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября. После этого украинская делегация направится в Калифорнию, чтобы встретиться с местными бизнесменами. Также ожидается, что украинские и американские чиновники подпишут ряд документов о сотрудничестве. Программ посещения охватывает несколько городов на Восточном и Западном побережьях США.

В НАТО заявили, что война на Донбассе не мешает членству Украины в альянсе.

Фото: Instagram / zelenskiy_official