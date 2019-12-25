Александр Винник оценил шансы Киева на вступление в альянс.

В НАТО заявили, что война на Донбассе не мешает членству Украины в альянсе. Такое заявление в интервью изданию "Европейская правда" сделал глава представительства Североатлантического альянса в Киеве Александр Винников. Запись размещена на YouTube-платформе. Эксперт напомнил журналистам, что не существует нормы, которая не позволяла бы стать членом альянса во время проведения в стране-кандидате военных действий. Он призвал Киев готовиться ко вступлению в военный союз.

Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно. Александр Винник, представитель НАТО

Специалист объяснил, что НАТО может помочь Украине восстановить государственную целостность, а также контроль над территориальными водами. Сейчас силы НАТО размещаются в Румынии, а корабли могут заходить в украинские порты на Черном море. Киев также принимает участие в международных учениях, такие как, например, Sea Breeze.

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