Порошенко дал рекомендации Зеленскому перед встречей с Байденом

Он посоветовал провести встречу без повышенных тонов.

Экс-президент Украины Петр Порошенко у себя в телеграм-канале опубликовал видеообращение у главе страны Владимиру Зеленскому. Он дал оветы Зеленкому перед встречей с президентом США Джо Байденом.

Первое, и, по моему мнению, главное — установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум на том уровне, который был при моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов, вопросов типа "Почему Украина до сих пор не в НАТО?. Петр Порошенко, экс-президент Украины

По его мнению, Зеленский должен показать решительный настрой на сотрудничество с США. Экс-резидент также посоветовал найти способ привлечь Вашингтон "к прекращению российской агрессии в Донбассе" и противодействию "Северному потоку — 2". По словам Порошенко, Зеленский должен убедить Байдена, что в Украине проведут реформы, в первую очередь в борьбе с коррупцией.

Напомним, что переговоры Зеленского и Байдена должны состояться 1 сентября.

Видео: Telegram/Петро Порошенко