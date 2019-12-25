В Киеве отреагировали на перенос встречи Зеленского и Байдена

Алексей Арестович счел это событие доверием со стороны Вашингтона.

В Киеве отреагировали на перенос встречи украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. В эфире телеканала "Украина 24" представитель в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил о том, что общение между политиками лишь сместили на двое суток, а не перенесли из-за ситуации в Афганистане с эвакуацией.

Признаком высокого доверия является то, что не стали переносить визит, и его назначили со сдвигом на двое суток - сначала 30-е, потом 31-е, теперь 1-е, но, тем не менее, принимают. Этого многие из других лидеров стран мира не дождались. Алексей Арестович, украинский госслужащий

Гость эфира подчеркнул, что Вашингтон и НАТО готовы работать в режиме stand-by, если начнется военное влияние на аэропорт Кабула. Арестович заметил, что в США Зеленскому будет с кем встретиться, помимо американского президента. У украинского политика запланировано несколько встреч до общения с Байденом. В Киеве заметили, что дипломатический протокол будет выполнен сторонами, но пока что даже сами американцы не знают, когда будет выход к прессе после проведенных мероприятий.

Напомним, что в Вашингтон вместе с Зеленским также прибыли глава администрации Андрей Ермак, глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр Михаил Федоров и глава Минобороны Андрей Таран.

Арестович: нужны "экстраординарные условия", чтобы Киев пошел в наступление на Донбассе.

Фото: YouTube / 1+1