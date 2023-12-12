В Кремле будут внимательно следить за встречей Байдена и Зеленского

Дмитрий Песков не считает, что эта встреча способна изменить ход СВО.

Москва будет внимательно следить за сегодняшней встречей, которая пройдет между американским и украинским президентами Джо Байдена и Владимиром Зеленским. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 12 декабря сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Разумеется, следить будем, очень внимательно... Изменить ситуацию на поле боя это не может. И изменить ход продвижения специальной военной операции это тоже не сможет. Из этого мы исходим Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

По мнению российского чиновника, итоги встречи Байдена и Зеленского не смогут изменить обстановку на поле боя. Дмитрий Песков добавил, что для мировой общественности важно понимать, что даже на текущий момент вкачанные десятки миллиардов долларов в поддержку Украины не помогли ей получить какой-то успех в сражениях. Подобные фиаско ВСУ ждут и далее.

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