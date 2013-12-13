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Песков: сопровождение Путина Су-35 позволило продемонстрировать новую технику

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Официальный представитель Кремля напомнил, что президент совершил визит в неспокойный регион.

Сопровождение президента РФ Владимира Путина истребителями Су-35 позволило продемонстрировать новую российскую технику. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Официальный представитель Кремля напомнил, что президент совершил визит в неспокойный регион. По этой причине необходимо было обеспечить безопасность полета Путина на Ближний Восток. Песков подчеркнул, что демонстрация такой техники в деле является важной составляющей.

Ранее Песков заявил, что США продолжают использовать Россию как инструмент в своих делах.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, дмитрий песков, истребители, президент россии, пресс-секретарь президента россии, су-35
Категории: Лента новостей, Новости России,

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