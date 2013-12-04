Песков: США продолжают использовать Россию как инструмент в своих делах

В Кремле ответили на заявление президента США Джо Байдена.

США продолжают использовать Россию как инструмент в своих делах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на заявление президента США Джо Байдена, который в спецобращении к конгрессу сказал о своей уверенности в атаке Москвы на страны НАТО после победы на Украине. Песков отметил, что Россия сожалеет о таких высказываниях в Белом доме. По его словам, в США "демонизация" России служит для обработки конгрессменов и сенаторов.

Ранее Песков заявил, что Путин пока не делал заявлений об участии в президентских выборах.

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