Песков: Путин пока не делал заявлений об участии в президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин пока не делал заявлений об участии в президентских выборах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, необходимо набраться терпения. Также Пескова просили прокомментировать, что в Кремле ожидают увидеть от хода выборов. Представитель Кремля отметил, что этот вопрос является неуместным, а также напомнил, что в Конституции РФ есть все права граждан в контексте избирательной кампании.
Ранее мы сообщали, что выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года.
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