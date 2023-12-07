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Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

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По словам Матвиенко, предстоящие выборы являются "важнейшим политическим событием".

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Палата единогласно утвердила постановление о проведении президентских выборов. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, предстоящие выборы являются "важнейшим политическим событием". Она подчеркнула, что это событие во много будет определять вектор развития России. Рассматривается возможность проведения трехдневного голосования, 15, 16 и 17 марта.

Ранее Песков заявил, что Путин пока не принимал решений по выдвижению на выборах 2024 года.

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, выборы президента россии, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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