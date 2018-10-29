Песков: Путин пока не принимал решений по выдвижению на выборах 2024 года

В Кремле заметили, что пока что не могут ничего анонсировать по теме.

Президент России Владимир Путин пока не принимал решений по выдвижению на выборах главы государства в 2024 году. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал официальный представитель администрации страны Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что объявит о решении в тот момент, когда оно будет принято в Москве.

Понятно, что эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов. Понятно, что время к моменту объявления приближается. Но пока решений еще нет. Как только они будут - мы вас проинформируем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: ВС России воюют на передовой в том числе и за русский язык.

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