Песков: ВС России воюют на передовой в том числе и за русский язык

По его словам, эти права интересуют Россию.

Вооруженные силы России воюют на передовой в том числе и за русский язык. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Еврокомиссию не интересуют права русского языка, однако эти права интересуют Россию. Песков также отметил, что венгров интересуют права венгерского языка, о чем они говорят конкретно.

Ранее Песков заявил, что Киеву нужно понять, что победить Россию невозможно.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН