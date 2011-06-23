  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:46
69
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: ВС России воюют на передовой в том числе и за русский язык

0 0

По его словам, эти права интересуют Россию.

Вооруженные силы России воюют на передовой в том числе и за русский язык. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Еврокомиссию не интересуют права русского языка, однако эти права интересуют Россию. Песков также отметил, что венгров интересуют  права венгерского языка, о чем они говорят конкретно.

Ранее Песков заявил, что Киеву нужно понять, что победить Россию невозможно.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: вооруженные силы россии, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, русский язык
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии