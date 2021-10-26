Песков: Киеву нужно понять, что победить Россию невозможно

Киеву нужно понять, что победить Россию невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам официального представителя Кремля, у коллективного Запада растет усталость от конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Киеву уже никто не желает давать деньги, вооружения и боеприпасы.
Им нужно понять, победить Россию невозможно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил о брожениях в ЕС из-за антироссийских санкций.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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