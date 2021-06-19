Песков заявил о брожениях в ЕС из-за антироссийских санкций

В Кремле оценили санкционную политику ЕС против Москвы.

Не стоит преувеличивать значение для Москвы последней резолюции Европейского парламента. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник таким образом прокомментировал рекомендацию региональных депутатов для Еврокомиссии с призывом пересмотреть запрет для граждан России на въезд в страны ЕС на личном автомобильном транспорте. Речь идет о возможном пересмотре санкционного запрета, который якобы допускает изъятие и конфискацию личных вещей и транспортных средств россиян при их въезде на территорию ЕС. В Кремле заметили, что многие на Западе начинают понимать, что санкции бьют по ним самим, а для России они оказались не такими болезненными.

Нет, я бы не преувеличивал значение резолюции для нас, это не то, не другое, брожение относительно санкций видны невооруженным взглядом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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