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Песков подтвердил участие Путина в Петербургском культурном форуме
Сегодня, 18:14
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Песков подтвердил участие Путина в Петербургском культурном форуме

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Мероприятие пройдет с 16 по 18 ноября.

С 16 по 18 ноября пройдет IX Петербургский международный культурный форум. Президент РФ Владимир Путин посетит мероприятие, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее об участии президента в форуме Северной столицы стало известно от советника по вопросам культуры Владимира Толстого. По его словам, Путин должен встретиться с зарубежными деятелями культуры и обсудить с ними вопросы мягкой силы,  интеграции культурной повестки. По данным издания "РИА Новости", Пескову журналисты задали соответствующий вопрос, на что получили утвердительный ответ – "да". 

Культурный форум организовали в Петербурге в девятый раз, отметили в Смольном. В период проведения мероприятия посещение 39 музеев города станет бесплатным. Кроме того, на Дворцовой площади состоится масштабный концерт.

Фото: сайт Кремля

Теги: владимир путин, культурный форум в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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