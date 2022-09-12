Песков подтвердил участие Путина в Петербургском культурном форуме

Мероприятие пройдет с 16 по 18 ноября.

С 16 по 18 ноября пройдет IX Петербургский международный культурный форум. Президент РФ Владимир Путин посетит мероприятие, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее об участии президента в форуме Северной столицы стало известно от советника по вопросам культуры Владимира Толстого. По его словам, Путин должен встретиться с зарубежными деятелями культуры и обсудить с ними вопросы мягкой силы, интеграции культурной повестки. По данным издания "РИА Новости", Пескову журналисты задали соответствующий вопрос, на что получили утвердительный ответ – "да".

Культурный форум организовали в Петербурге в девятый раз, отметили в Смольном. В период проведения мероприятия посещение 39 музеев города станет бесплатным. Кроме того, на Дворцовой площади состоится масштабный концерт.

Фото: сайт Кремля